Из-за украинских атак в Шебекино и Грайворонском округе нет электроснабжения
ВСУ в пятый раз за сутки обстреляли Шебекино. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Из-за украинских атак в Шебекино и Грайворонском округе нет электроснабжения.
Помимо этого, два трансформатора загорелись на электроподстанции в Ростовской области в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Василий Голубев.
В 04:37 ВСУ шестой раз обстреляли Шебекино, ранен ещё один мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Гладков.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram