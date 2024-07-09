Из-за украинских атак в Шебекино и Грайворонском округе нет электроснабжения

ВСУ в пятый раз за сутки обстреляли Шебекино. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Из-за украинских атак в Шебекино и Грайворонском округе нет электроснабжения.

Помимо этого, два трансформатора загорелись на электроподстанции в Ростовской области в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Василий Голубев.

В 04:37 ВСУ шестой раз обстреляли Шебекино, ранен ещё один мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Гладков.

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