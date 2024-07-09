Из-за его действий из федерального бюджета необосновано выделили более 30 миллионов рублей

Сотрудники ФСБ задержали чиновника в Хабаровском крае, который нанял вымышленных пожарных для тушения леса. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.



Задержанный пытался скрыть действительное положение дел и показать мнимую готовность региона к пожароопасному сезону, предоставив руководству 52 фиктивных договора о трудоустройстве.

Из-за его действий из федерального бюджета необосновано выделили более 30 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

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