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Сотрудники ФСБ задержали чиновника в Хабаровском крае, который нанял вымышленных пожарных для тушения леса

05:56
  • вторник
  • 09 июля 2024

Из-за его действий из федерального бюджета необосновано выделили более 30 миллионов рублей

Сотрудники ФСБ задержали чиновника в Хабаровском крае, который нанял вымышленных пожарных для тушения леса. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
 
Задержанный пытался скрыть действительное положение дел и показать мнимую готовность региона к пожароопасному сезону, предоставив руководству 52 фиктивных договора о трудоустройстве.
 
Из-за его действий из федерального бюджета необосновано выделили более 30 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
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