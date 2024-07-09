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Четыре мирных жителя погибли и 20 ранены после атаки ВСУ по Белгородской области

07:38
  • вторник
  • 09 июля 2024

За ночь повреждены 160 квартир, 60 частных домов, 140 автомобилей

Четыре мирных жителя погибли и 20 ранены после атаки ВСУ по Белгородской области. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём telegram-канале.

По его данным, 17 человек остаются в больницах, а двое в тяжёлом состоянии. За ночь повреждены 160 квартир, 60 частных домов, 140 автомобилей. 

Также в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 38 украинских беспилотников в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областях.

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