Французский велогонщик заплатил штраф за поцелуй с женой

За "непристойное или ненадлежащее поведение во время гонки"

Поцелуй за 200 франков - и поруганная спортивная честь. Нет, это не продажная любовь, не любовь за деньги. Французский велосипедист Жюльен Бернар в ходе 7-го этапа гонки "Тур де Франс" в Бургундии - так уж случилось - проезжал мимо своего дома, где вместе с толпой болельщиков его приветствовала обожаемая супруга. Поцеловал...

Эта выходка стала сенсацией! Казалось бы, не пень поцеловал и не мужика в карнавальных тряпках. Жену любимую! Но нет! Международный союз велосипедистов оштрафовал на 200 швейцарских франков за "непристойное или ненадлежащее поведение во время гонки и причинение ущерба имиджу спорта".

Кто они, настоящие герои спорта, не готовые тратить время на поцелуи? Предпочитающие прямое действие? Вот один из них. Стивен ван де Вельде занимается пляжным волейболом. Педофил, который загремел в тюрьму 10 лет назад за изнасилование. Объектом страсти атлета стала 12-летняя девочка. Отсидел всего год. Отмазали. Прошёл квалификацию и примет участие в Олимпийских играх в Париже.

Это русских и белорусов на Олимпиаду пускать нельзя. Страшные люди. А извращенцы и насильники всех калибров станут настоящим символом парижских игр. Быстрее, выше, сильнее? Такое теперь можно произнести лишь с глубоким сарказмом.

Что касается велогонщика Жюльена Бернара, штраф 200 швейцарских франков за поцелуй он заплатил. И написал пояснение в соцсетях: "Я знал, что моя жена и друзья придут. И извините за то, что нанёс ущерб имиджу велоспорта. Но я готов платить 200 швейцарских франков каждый день и пережить этот момент заново".

Известный пранкер Реми Галлард уже снял свою версию Олимпиады. А вдруг так и будет? Извращенцы готовы бить рекорды - в действительности всё не так, как на самом деле.

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