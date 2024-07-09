"Акт истерики Макрона": политолог Камкин объяснил ситуацию во Франции

Эксперт рассказал, чем было вызвано решение о досрочных выборах

Какие последствия может повлечь поражение Эммануэля Макрона? Что могут потребовать левые депутаты, если партия президента предложит им союз? И какие выводы можно сделать по результатам голосований во Франции, Великобритании, а также выборов в Европарламент?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы со старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Александром Камкиным.

"Само решение о досрочных выборах было актом истерики Макрона. Никакой гениальности здесь нет. Он зафиксировал рекордно высокий результат Национального движения. Это фактически их лучший результат в истории", - отметил он.

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