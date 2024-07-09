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Российские Су-25 нанесли удар по укрепрайону противника

08:24
  • вторник
  • 09 июля 2024

Огонь вели по заданным координатам

Информация о ходе специальной военной операции. На южнодонецком направлении сокрушительные удары по позициям ВСУ наносят артиллеристы из Приморья.

А это кадры боевой работы операторов передвижного комплекса радиоразведки "Торн" группировки "Север".  Сначала в лесополосе расставляют так называемые капканы - мощные антенны, перехватывающие радиосигнал противника на десятки километров вокруг.

Теперь в режиме реального времени наши бойцы могут слышать переговоры неонацистов. Ежедневно через них проходит огромный объем информации, где даже случайно брошенная фраза может решить исход целого боя. Зачастую именно операторы комплекса радиоразведки первыми узнают о планах неприятеля.

Надежное прикрытие с воздуха нашим наземным подразделениям обеспечивает армейская авиация. Экипажи штурмовиков Су-25 группировки "Восток" нанесли удар по укрепрайону противника. Огонь вели по заданным координатам неуправляемыми ракетами. Полет прошел в штатном режиме. После выполнения поставленной задачи экипаж совершил обязательный противоракетный маневр и благополучно вернулся на аэродром вылета. Разведка подтвердила - все заданные цели успешно поражены.

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