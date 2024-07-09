В случившемся обвиняют Россию

Соединенные Штаты лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру в Киеве боезаряд оказался украинской ракетой противовоздушной обороны. Об этом в понедельник, 8 июля, рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как отметил дипломат, "мы не впервые наблюдаем за тем, как киевский режим внаглую списывает собственные варварские преступления на Российскую Федерацию".

Антонов подчеркнул, что разгоняемая в США "истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды". Вашингтон воспринимает случившееся как "превосходный подарок" для обоснования дальнейшей эскалации конфликта и продолжения войны до последнего украинца, говорится в Telegram-канале российской дипмиссии.

8 июля украинские власти объявили об ударе России по якобы гражданским объектам. Однако российское Министерство обороны, подтвердив нанесение группового удара высокоточным оружием большой дальности, подчеркнуло, что целью стали военные мишени — объекты военной промышленности Украины и авиационные базы ВСУ, хотя киевский режим распространяет ложную информацию о якобы намеренном ракетном обстреле гражданской инфраструктуры.

Россия неоднократно подчеркивала, что, в отличие от украинских националистов, не наносит ударов по мирным жителям и гражданским объектам. Подобные действия ВСУ без ответа не остаются, причем наказание понесут и США, без прямого участия которых американские ракеты, переданные ВСУ, не долетели бы до российских регионов.

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