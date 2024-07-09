Российская ПВО обезвредила 38 беспилотников ВСУ

Украинские военные не оставляют попыток ударить по регионам России

В ночь на вторник, 9 июля, киевский режим предпринял новую попытку совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации.

Как сообщается в Telegram-канале российского Министерства обороны, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили три беспилотника над территорией Белгородской области, семь — над Курской, два — над Воронежской, 21 — над Ростовской и пять — над территорией Астраханской области.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что в результате атаки беспилотников пострадало два предприятия в регионе — начались пожары на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в Калаче-на-Дону. Первое возгорание оперативно потушили, на втором пожаре работают силы противопожарной службы региона и МЧС.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночной атаки на регион погибли четыре человека и 20 пострадали. Из раненых 17 человек остаются в больницах, причем двое пациентов — в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налета украинских беспилотников на Приморско-Ахтарск. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал помощь всем пострадавшим.

Между тем в России создана система безопасности "Пятница", предназначенная для защиты важных масштабных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов. Один из разработчиков системы рассказал, что "это программное решение, объединяющее все в единый центр".

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