ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Боевые корабли России и Китая отработали патрулирование в Филиппинском море

08:19
  • вторник
  • 09 июля 2024

Экипажи досмотрели подозрительное судно

Совместная тренировка боевых кораблей России и КНР прошла в Филиппинском море. Акваторию патрулировали российский корвет "Совершенный" и корабли ВМС НОАК.

Тихоокеанский флот получил новейший корвет
Корвет "Гремящий" поразил подводную цель новейшей ракетой

Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, в составе китайской группы - эсминец "Иньчуань", фрегат "Хэншуй" и универсальный транспорт снабжения "Вэйшаньху". Вместе с корветом ТОФ они провели тренировку по досмотру подозрительного судна. Российские и китайские военные моряки отработали алгоритм совместных действий досмотровых групп.

Совместное российско-китайское военно-морское патрулирование впервые прошло в 2021 году. Эти мероприятия укрепляют военно- морское сотрудничество Москвы и Пекина, поддерживают мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приводит сообщение пресс-службы ТОФ ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Корабли Тихоокеанского флота
Корабли Тихоокеанского флота
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.