Боевые корабли России и Китая отработали патрулирование в Филиппинском море

Экипажи досмотрели подозрительное судно

Совместная тренировка боевых кораблей России и КНР прошла в Филиппинском море. Акваторию патрулировали российский корвет "Совершенный" и корабли ВМС НОАК.

Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, в составе китайской группы - эсминец "Иньчуань", фрегат "Хэншуй" и универсальный транспорт снабжения "Вэйшаньху". Вместе с корветом ТОФ они провели тренировку по досмотру подозрительного судна. Российские и китайские военные моряки отработали алгоритм совместных действий досмотровых групп.

Совместное российско-китайское военно-морское патрулирование впервые прошло в 2021 году. Эти мероприятия укрепляют военно- морское сотрудничество Москвы и Пекина, поддерживают мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приводит сообщение пресс-службы ТОФ ТАСС.

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