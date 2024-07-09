Российские эксперты изучили "начинку" британской ракеты Storm Shadow

Это поможет при обезвреживании боеприпаса

Системы управления и наведения британской крылатой ракеты Storm Shadow изучают российские специалисты. Эксперты демонтировали аппаратуру управления, включая блоки, сервоприводы, рули и другие элементы конструкции.

По словам российского специалиста по работе с вооружениями, изучая блоки управления сбитых ракет, эксперты получают данные о системе их пролета и противодействия ПВО. Это позволит более эффективно бороться с этими воздушными целями.

Кроме того, детально изучаются схемы взрывателей и конструкции боевых частей. Это необходимо для безопасного обезвреживания, чтобы можно было транспортировать боевые части и уничтожать их за пределами населенных пунктов, приводит пояснения инженера РИА Новости.

Малозаметная крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow запускается с самолетов. Разработана совместно Великобританией и Францией, где получила наименование SCALP. Дальность поражения — от 250 до 560 километров. Полет ракеты корректируют американские навигационные спутники.

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