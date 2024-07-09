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В НАТО придумали, как избежать приглашения Украины на саммите в США

09:19
  • вторник
  • 09 июля 2024

Киев требует конкретных шагов, альянс уклоняется

Возможное вступление Украины в НАТО будет описываться в проекте итогового документа саммита Североатлантического альянса, который стартует в Вашингтоне, как необратимый процесс.
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Как рассказали источники CNN, пресловутая формулировка будет "важным сигналом" для Украины и России, хотя конкретного приглашения для Киева или обозначения четких сроков принятия Украины в НАТО в коммюнике не будет.

При этом западные союзники киевского режима по Североатлантическому альянсу требуют, чтобы Киев продолжал работу над демократическими реформами.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина станет союзником" альянса в течение следующего десятилетия. Он также отметил, что в альянсе ведутся дискуссии о том, чтобы охарактеризовать процесс присоединения Украины "как необратимый, то есть как неостановимый".

Поскольку норвежский политик не стал уточнять, что имел в виду, говоря о союзничестве НАТО и Украины, его высказывание истолковали как обозначение конкретного срока вступления бывшей советской республики в военно-политический блок. Столтенбергу пришлось давать опровержение: приглашать Украину в НАТО пока не готовы.

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