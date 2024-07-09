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Возросло число пострадавших от отравления в детском лагере в Туве

08:58
  • вторник
  • 09 июля 2024

Один ребенок в тяжелом состоянии

Возросло число детей, доставленных в инфекционную больницу Тувы из оздоровительного лагеря "Чагытай". Как сообщил глава республики Владислав Ховалыг, 31 ребенок госпитализирован с симптомами острой кишечной инфекции.

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По данным минздрава республики, которые привел Ховалыг в Telegram, один ребенок находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных детей опасений не вызывает, троим назначено амбулаторное лечение.

Отдыхавшие в первую смену в лагере "Чагытай" дети тали жаловаться на недомогание сразу после возвращения из лагеря. Специалисты Роспотребнадзора уже взяли пробы у персонала лагеря, проверяют продукты. Министерство образования совместно с минздравом Тувы начали проверку всех оздоровительных лагерей республики.

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