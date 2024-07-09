ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдеп рассказал о тревоге из-за сотрудничества России и Индии

09:19
  • вторник
  • 09 июля 2024

Индийский премьер прибыл в Москву

Соединенные Штаты довели до Индии свои опасения по поводу взаимоотношений Нью-Дели с Москвой. Об этом в понедельник, 8 июля, рассказал официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Нарендра Моди прибыл в Россию
Путин за рулем электрокара прокатил премьера Индии Моди
Путин и Моди пообщались в неформальной обстановке в Ново-Огареве

По словам американского чиновника, Вашингтон исходит из того, что Индия при контактах с Россией должна "четко указать" на необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности Украины

Миллер уточнил, что аналогичные надежды США питают в отношении любой другой страны, поддерживающей контакты с Россией, сообщает ТАСС.

8 июля самолет Нарендры Моди приземлился в столичном аэропорту Внуково. В первый день своего визита политик неформально пообщался с российским президентом Владимиром Путиным за чаепитием. Глава государства прокатил своего высокого гостя на гольф-каре по резиденции Ново-Огарево и показал ему местную конюшню.

Западные СМИ пишут, что визит главы индийского правительства Нарендры Моди в Россию призван дать сигнал о том, что обе стороны остаются близки. При этом, по словам источников, громкие объявления от лидеров России и Индии в рамках визита маловероятны — Моди прибыл в Москву не ради важных официальных сообщений.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Нарендра Моди и Владимир Путин
Нарендра Моди и Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.