Госдеп рассказал о тревоге из-за сотрудничества России и Индии

Индийский премьер прибыл в Москву

Соединенные Штаты довели до Индии свои опасения по поводу взаимоотношений Нью-Дели с Москвой. Об этом в понедельник, 8 июля, рассказал официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

По словам американского чиновника, Вашингтон исходит из того, что Индия при контактах с Россией должна "четко указать" на необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности Украины

Миллер уточнил, что аналогичные надежды США питают в отношении любой другой страны, поддерживающей контакты с Россией, сообщает ТАСС.

8 июля самолет Нарендры Моди приземлился в столичном аэропорту Внуково. В первый день своего визита политик неформально пообщался с российским президентом Владимиром Путиным за чаепитием. Глава государства прокатил своего высокого гостя на гольф-каре по резиденции Ново-Огарево и показал ему местную конюшню.

Западные СМИ пишут, что визит главы индийского правительства Нарендры Моди в Россию призван дать сигнал о том, что обе стороны остаются близки. При этом, по словам источников, громкие объявления от лидеров России и Индии в рамках визита маловероятны — Моди прибыл в Москву не ради важных официальных сообщений.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram