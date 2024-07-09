ВС России сорвали крупную ротацию ВСУ

Опубликованы кадры уничтожения колонны военной техники ВСУ в Сумской области

Информация о ходе СВО. Российские военные уничтожили крупную колонну техники неонацистов в Сумской области. Удар нанесли с помощью ракетного комплекса "Искандер", сообщили в Минобороны. Ликвидированы 65 киевских радикалов, 20 автомобилей для перевозки боеприпасов и склад со снарядами. На Авдеевском направлении сорвана ротация противника.

Ореховское направление. Сапёры группировки "Днепр" шаг за шагом прочёсывают каждый сантиметр местности - необходимый процесс для успешного закрепления на позициях российских подразделений. Район должен быть полностью безопасным. Отступая, украинские националисты минировали территорию дистанционно, сбрасывая взрывоопасные предметы с беспилотников.

Нужно быть постоянно начеку - противник продолжает делать попытки разворачивать на Ореховском направлении свои расчёты БПЛА, но безуспешно. Скрытые позиции боевиков наши бойцы оперативно выявляют при помощи специальных дронов-камикадзе. Беспилотник сначала поднимается на высоту около километра, оставаясь при этом полностью невидимым для противника. Достигнув точки сброса, БПЛА резко опускается до 100 метров и наносит удар. Точно в цель - уничтожена роботизированная платформа противника и антенна комплекса "Старлинк".

Армия России успешно продвигается на Часовярском и Покровском направлениях. "Солнцепёки" продолжают выжигать позиции врага в Торецке, поддерживая штурм города. Тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк" сжигают боевиков ВСУ в посадках и на опорниках в Дзержинске (Торецке), где противник теряет позиции одну за другой.

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения колонны военной техники ВСУ в Сумской области. Расчет ОТРК "Искандер-М" нанес ракетный удар по вскрытой разведкой колонне ВСУ в Сумской области. В результате удара уничтожен склад артиллерийских боеприпасов, 20 военных автомобилей для перевозки боеприпасов и личного состава ВСУ и до 65 боевиков ВСУ.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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