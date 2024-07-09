Саммит НАТО в Вашингтоне: на что может рассчитывать Украина

О членстве в альянсе пока не может быть и речи

Отменить ограничения на использование западного оружия для ударов по российской территории призвал президент Латвии. Он считает, что этот вопрос следует обсудить на съезде саммита НАТО, который открывается сегодня в Вашингтоне. По информации американских журналистов, участники готовят важный сигнал для Москвы. В итоговом коммюнике пропишут некие формулировки относительно членства Украины в альянсе.

Генеральный секретарь НАТО, который вот-вот сложит свои полномочия, перед началом долгожданного саммита альянса решил размяться и делает первый бросок мяча на бейсбольном матче.

На трибуне его поддерживает госсекретарь США Энтони Блинкен. Видимо, прямо оттуда парочка направится встречать прибывающих гостей. На трехдневном саммите альянса впервые будут участвовать 32 страны, включая Швецию и Финляндию. В своё 75-летие альянс по-прежнему верен главному предназначению и изначальному смыслу создания — борьбе сначала с СССР, а теперь с Россией. Вот, например, официальный представитель Пентагона фактически признается в том, что Украина бьет по Крыму американскими ракетами ATACMS.

"Украина в очередной раз продемонстрировала, что при поддержке международного сообщества и США она может сдерживать самую большую, самую способную армию в Европе. Их успех не ограничивается только фронтом. Украина применила предоставленные США ракеты ATACMS, ударные ракеты большой дальности в Крыму", - заявил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США.

Генсек НАТО напоследок собирается все же согласовать существенный пакет мер для Украины. Германия накануне встречи передала Киеву зенитно-ракетный комплекс Patriot, ракеты и запчасти к нему. В общем, есть чем похвастаться и отчитаться перед Вашингтоном. При этом у самих зияет дыра в оборонном бюджете. Канцлер Шольц и его французский коллега уже получили прозвище - хромые утки. И вопрос, насколько еще они готовы по указке Вашингтона стрелять себе теперь уже в голову.

"Будет объявлена новая военная и финансовая поддержка. Мы будем обсуждать то, как мы можем интегрировать Украину в НАТО, одновременно помогая ей сделать шаги к членству", - заявил Мэтью Миллер, пресс-секретарь Госдепартамента.

Как пишет американская пресса, о членстве пока не может быть и речи. Вместо этого Зеленскому предложат целый мост к альянсу. Как сообщает CNN, путь Украины в итоговом коммюнике описан как "необратимый". Над этой формулировкой дипломаты трех десятков стран ломали голову неделю:

"Проект может измениться, но формулировка "необратимый" станет важным сигналом для Киева и Москвы, что война продолжится без надежд на ее скорое окончание".

То есть идею воевать до последнего украинца запад не оставил. И попытки премьера Венгрии вернуть мир в дома европейцев там не оценили. После поездки в Киев, Москву, Пекин - Орбан в Вашингтоне. Как сообщает признанное в нашей стране иноагентом "Радио Свобода"*, якобы у них в руках оказалось письмо политика, адресованное руководству ЕС. Оно датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, пишет портал. Впрочем, насколько оно подлинное, пока неизвестно.

"Орбан пишет, что в ходе поездок на Украину и в Россию не выступал от имени всего ЕС, а лишь хотел узнать позиции воюющих сторон. Он скупо упоминает мнение Владимира Зеленского, но подробно рассказывает о взглядах Путина. Согласно наблюдениям Орбана, российские власти уверены, что "время не на стороне Украины, а на стороне российских сил", - сообщает "Радио Свобода"*.

К слову, с кем все-таки собирается встретиться Орбан в Вашингтоне, пока держат в секрете. Некоторые СМИ предположили, что, возможно, премьер Венгрии будет говорить не с Байденом, а сразу с Трампом. Тем более, американскому президенту сейчас и так не сладко. Его пытаются отговорить участвовать в выборах. Но тот непреклонен. Сразу несколько изданий сообщили, что врач, специализирующийся на болезни Паркинсона, восемь раз посещал Белый дом за последние восемь месяцев.

*признано в России СМИ-иноагентом

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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