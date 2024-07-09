Две бригады ВСУ оставили позиции в районе Евгеновки в ДНР

Они не выдержали натиска российских войск
Украинские подразделения не выдержали натиска ВС России в районе поселков Евгеновка и Новоселовка Первая. Сразу две бригады ВСУ покинули свои позиции, сообщили в силовых структурах Донецкой Народной Республики.
Собеседник агентства ТАСС уточнил, что для противника сложилась тяжелая ситуация на этом участке фронта. Киев понес большие потери личного состава и техники, включая БМП Bradley, Abrams и три пикапа.
Участок прикрывали две бригады ВСУ. Личный состав оставил позиции и ушел вглубь своей обороны. Натиска российских войск они не выдержали, подчеркнули в силовых структурах ДНР.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram