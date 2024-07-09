ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Две бригады ВСУ оставили позиции в районе Евгеновки в ДНР

09:18
  • вторник
  • 09 июля 2024

Они не выдержали натиска российских войск

Украинские подразделения не выдержали натиска ВС России в районе поселков Евгеновка и Новоселовка Первая. Сразу две бригады ВСУ покинули свои позиции, сообщили в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

ВСУ начали отступление в Запорожской области
Отступление ВСУ идет по всему фронту

Собеседник агентства ТАСС уточнил, что для противника сложилась тяжелая ситуация на этом участке фронта. Киев понес большие потери личного состава и техники, включая БМП Bradley, Abrams и три пикапа.

Участок прикрывали две бригады ВСУ. Личный состав оставил позиции и ушел вглубь своей обороны. Натиска российских войск они не выдержали, подчеркнули в силовых структурах ДНР.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
ВСУ
ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.