Как крымчане и гости полуострова спасаются от рекордной жары

В Крыму увеличено количество ремонтных бригад

Жара не отступает. В Москве сегодня воздух прогреется до 30 градусов. А на юге страны – до 40. Там из-за угрозы возгораний в сухих лесах и полях - особый противопожарный режим. Любые способы спастись от солнечного зноя ищут не только люди. В Крыму высокие температуры тяжело переносят и животные. Помогают водные процедуры и прохладительные напитки.

Крымская жара для амурского тигра – настоящее испытание. Справиться помогают только водные процедуры. Посетители Парка львов тоже не прочь освежиться.

"Амурские тигры, конечно, очень любят воду, поскольку они прыгают в реки на Дальнем Востоке, в озера и поэтому водные процедуры для тигров у нас обязательная программа", - пояснил Олег Зубков, директор Парка львов "Тайган".

У бурых медведей – настоящий тропический душ и свой бассейн, из которого косолапые вылезают разве что только ради сочных апельсинов. Дополнительное купание в летнем расписании есть даже у привычных к жаре слонов. От живительной влаги не отказываются и обезьяны, которые вообще-то боятся воды, как огня. Новорожденная лама тоже с удовольствием выпила бы чего-то освежающего, но по возрасту не положено.

Словно парное молоко, сейчас и море – на южном берегу Крыма вода прогрелась выше 25 градусов. Уже не освежает. Практически белое солнце пустыни. С такой жарой ни одна климатическая техника не справляется. Нужны кардинальные перемены. Лучше укрыться где-нибудь в подземелье, например, в пещере Таврида. Здесь всегда комфортная температура – плюс 13.

А вот местные жители, особенно в центральной части полуострова в рабочий день, могут рассчитывать на отдых только у фонтана.

"На предстоящей рабочей неделе по-прежнему сухо, жарко, потому что на полуостров поступают тропические воздушные массы, естественно, они очень сухие и очень жаркие. Дневные температуры общие за неделю 33-37, в отдельные дни 38", - рассказала Татьяна Любецкая, заместитель начальника ФГБУ "Крымское УГМС".

В южных регионах России особый противопожарный режим. Поля и леса сухие, могут вспыхнуть от любой искры. Этот овес сгорел за считанные секунды. Природные пожары полыхают и на Кубани.

"Предупреждение по сильной жаре сохраняется до 11 июля. Температура может достигать 41 градуса", - сообщил Виталий Давыденко, заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Из-за использования кондиционеров и вентиляторов выросла нагрузка на электросети. В Крыму аварии на энергообъектах, увеличено количество ремонтных бригад. Похожая ситуация в Ростовской области. Массовые отключения электричества в Таганроге, Неклиновском и других районах. Из-за риска перегруза в регионе принято решение временно ограничить подачу электроэнергии на крупные предприятия. Не исключен повторный ввод режима временных отключений для потребителей. По словам синоптиков, во всем виноват блокирующий антициклон. Экстремально жарко будет до конца недели.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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