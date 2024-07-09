Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 11-месячного Вовы Янова

У мальчика редкое генетическое заболевание

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 11-месячного Вовы Янова из Тульской области. У мальчика очень редкое генетическое заболевание - первичный иммунодефицит, синдром Вискотта-Олдрича. Чтобы спасти ребёнку жизнь, необходимо срочно провести пересадку костного мозга. Донор уже найден, но, чтобы операция прошла успешно и организм ребёнка смог справиться с осложнениями, требуются дорогие препараты. Их стоимость – почти 3,5 миллиона рублей. У семьи таких денег нет.

Но помочь может каждый. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение откладывать нельзя. Каждый день промедления - это огромный риск для ребенка.

Одиннадцатимесячный Вова не дает своей маме ни минуты отдыха. Любознательный, как и полагается по возрасту. Послушно принимает все лекарства, даже самые горькие. Ведь без них никак. Как и без многочисленных капельниц. Смертельное заболевание у мальчика обнаружили не сразу.

"Спустя месяц, как вторую прививку мы сделали уже сами, в месяц, от гепатита, где-то с этого момента я стала замечать, что у ребенка стала в стуле кровь", - рассказала Юлия Янова, мама Вовы.

Начались бесконечные обследования в больницах. Сначала заподозрили кишечную инфекцию. Но результаты крови оказались очень плохими и Вову тут же перевели в отделение гематологии.

"И там, в общем, первый признак, что низкие тромбоциты. Это насторожило, выясняли. Ему потом капали тромбоциты. Вот этот компонент крови. Они поднимались, а потом падали опять. Ненадолго вот это помогло", - говорит Юлия Янова.

Вову срочно отправили на лечение в московскую клинику. Здесь удалось поставить окончательный диагноз. Он прозвучал, как приговор - первичный иммунодефицит, синдром Вискотта-Олдрича. Мама мальчика была в ужасе, но мужественно собрала всю силу воли в кулак и решила не сдаваться и вылечить сына.

"Держаться стараюсь. А слезами горю не поможешь. Больше действий, чтобы как-то делать что-то надо, чтобы какой-то результат был", - говорит мама Вовы.

Вариант лечения только один - срочная пересадка костного мозга. "Если ничего не делать, не лечить, имеется в виду кардинальное лечение, трансплантация, прогноз жизни - 5-6 лет. Это заболевание - оно может перейти в лейкоз", - рассказала Юлия Янова.

У Вовы не только низкие тромбоциты. Организм ребёнка такой слабый, что он легко подхватывает любую инфекцию. Сейчас мальчику долечивают бронхит.

"Поэтому очень важно также при низких тромбоцитах, чтобы не было никаких ударов, чтобы не падал, не бился, не ударялся. Потому что кровотечение может пойти из носа", - говорит мама Вовы.

Каждый день хрупкая жизнь Вовы – под угрозой. Поэтому откладывать трансплантацию нельзя. Но ребёнок не сможет перенести операцию без сопроводительной терапии. А необходимые препараты стоят баснословных денег – почти 3,5 миллиона рублей. Без помощи неравнодушных зрителей нашего канала семье просто не справиться.

"Те лекарства, которые нам необходимы для трансплантации, вообще они нужны для того, чтобы... ну как... трансплантация без них невозможна. Она будет, скорее всего, неудачной. Эти лекарства стоят так дорого, что у нас нет денег, чтобы их купить, поэтому мы просим помощи", - обратилась Юлия Янова.

Если не начать терапию вовремя, донорский костный мозг может не прижиться. Также начнутся тяжёлые осложнения, которые для Вовы будут смертельно опасны. Пока в ожидании помощи Юлия часто звонит своей старшей шестилетней дочке.

"Вованчик-одуванчик" – так ласково называют любимого внука бабушка с дедушкой. Они тоже искренне верят в чудо и в неравнодушных людей. Вся Вовина семья надеется, что пересадка пройдет успешно, и их улыбчивый и голубоглазый мальчик совсем скоро вернётся домой.

Ещё раз напомним - ждать ребенок не может. Ваша помощь нужна как можно скорее. Сделать это просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Владимира Янова, программа 2036

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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