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Сергей Собянин рассказал, как цифровизация изменила столичное здравоохранение

10:52
  • вторник
  • 09 июля 2024

Цифровизация медицины ощутимо повышает качество диагностики и лечения

В Москве продолжают развивать цифровую медицину. О том, чего уже удалось добиться в этой сфере, Сергей Собянин написал в своем блоге. По словам мэра, на первом этапе предполагалось лишь решить проблему очередей. Однако скоро стало понятно, что цифровая медицина способна ощутимо повысить качество диагностики и лечения людей. Сейчас большинство столичных медучреждений работают в безбумажном формате. К ЕМИАС подключаются и федеральные клиники. Помощь врачам оказывает и искусственный интеллект.

Подробнее — в блоге на сайте мэра.

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