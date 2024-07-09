Сергей Собянин рассказал, как цифровизация изменила столичное здравоохранение

Цифровизация медицины ощутимо повышает качество диагностики и лечения

В Москве продолжают развивать цифровую медицину. О том, чего уже удалось добиться в этой сфере, Сергей Собянин написал в своем блоге. По словам мэра, на первом этапе предполагалось лишь решить проблему очередей. Однако скоро стало понятно, что цифровая медицина способна ощутимо повысить качество диагностики и лечения людей. Сейчас большинство столичных медучреждений работают в безбумажном формате. К ЕМИАС подключаются и федеральные клиники. Помощь врачам оказывает и искусственный интеллект.

Подробнее — в блоге на сайте мэра.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram