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Путин проиндексировал оклады за чин у госслужащих и дипломатов

09:31
  • вторник
  • 09 июля 2024

Также пересчитаны оклады госслужащих без классных чинов

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 8 июля, подписал указ, изменяющий должностные оклады за классный чин или ранг государственных служащих и дипломатов.

Соответствующие оклады предписывается повысить на 9,7%. Например, оклад чрезвычайного и полномочного посла вырастет с 30 167 рублей до 33,1 тысячи рублей.

Наряду с этим пересчитаны оклады государственных служащих без классных чинов: торговых представителей, таможенных работников, сотрудников аппаратов различных структур на разных уровнях, сообщает ТАСС.

С 1 июля некоторым категориям пенсионеров проиндексировали пенсии. Это, в первую очередь, граждане старше 80 лет, военные пенсионеры, жители новых российских регионов, а также пенсионеры, закончившие трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста.

С 2025 года в России возобновят индексацию пенсий работающим пенсионерам. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявлял, что это позволит вернуть в экономику опытные кадры и повысит производительность труда.

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