ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минтруд рассказал, кто получит право забрать остаток маткапитала

09:56
  • вторник
  • 09 июля 2024

С такой инициативой выступил президент

Забрать неизрасходованный остаток материнского капитала в сумме до 10 тысяч рублей смогут свыше 730 тысяч российских семей. Об этом в понедельник, 8 июля, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Путин предложил отдавать неиспользованные остатки маткапитала семьям

Глава Минтруда пояснил, что именно у такого количества российских семей, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка, остались суммы менее 10 тысяч рублей.

Эти средства можно направить на накопительную пенсию матери, а можно получить в соответствии с инициативой президента, цитирует Котякова ТАСС.

Получить электронную выписку об остатке материнского капитала можно через подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги". В ней будет указана вся актуальная информация, включая дату, цель и сумму уже потраченных средств.

Ранее российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность передачи семьям неиспользованных средств маткапитала, призвал: "Давайте мы для начала сделаем это 10 тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем". Он предложил "организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства — просто выплатить семьям эти деньги и все".

В апреле глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что средства материнского капитала теперь можно направлять на реконструкцию таунхауса или оплатить сертификатом уже проведенные строительные работы в таком жилье.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Молодая мама
Молодая мама
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.