Минтруд рассказал, кто получит право забрать остаток маткапитала

С такой инициативой выступил президент

Забрать неизрасходованный остаток материнского капитала в сумме до 10 тысяч рублей смогут свыше 730 тысяч российских семей. Об этом в понедельник, 8 июля, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Глава Минтруда пояснил, что именно у такого количества российских семей, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка, остались суммы менее 10 тысяч рублей.

Эти средства можно направить на накопительную пенсию матери, а можно получить в соответствии с инициативой президента, цитирует Котякова ТАСС.

Получить электронную выписку об остатке материнского капитала можно через подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги". В ней будет указана вся актуальная информация, включая дату, цель и сумму уже потраченных средств.

Ранее российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность передачи семьям неиспользованных средств маткапитала, призвал: "Давайте мы для начала сделаем это 10 тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем". Он предложил "организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства — просто выплатить семьям эти деньги и все".

В апреле глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что средства материнского капитала теперь можно направлять на реконструкцию таунхауса или оплатить сертификатом уже проведенные строительные работы в таком жилье.

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