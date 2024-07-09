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Аэропорты Астрахани и Волгограда ограничили работу после атак дронов

09:49
  • вторник
  • 09 июля 2024

ПВО за ночь сбила более 30 БПЛА над российскими регионами

Прилеты самолетов в аэропорт Астрахани и вылеты из него временно сокращены. В пресс-службе воздушной гавани это объяснили ограничениями, введенными после массированной атаки украинских дронов на регион, передает ТАСС.

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Аналогичные меры введены в аэропорту Волгограда. Его работа ограничена из-за атак беспилотников. В ночь на 9 июля украинские дроны атаковали пять российских регионов: Ростовскую, Воронежскую, Астраханскую, Курскую и Белгородскую области.

По данным Минобороны, за ночь было сбито 38 украинских БПЛА. В Волгоградской области, в городе Калач-на-Дону, в результате падения обломков начался пожар на нефтебазе. А в  Астраханской области силы ПВО сбили пять дронов.

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