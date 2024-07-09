Брюссель приостановил процесс интеграции Грузии в Евросоюз

Кроме того, заморожен пакет помощи на 30 млн евро

Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен. Об этом сообщил посол ЕС Павел Герчинский.

Кроме того, лидеры стран Евросоюза заморозили 30 млн евро, которые планировалось направить Грузии для укрепления обороноспособности страны.

"Говоря о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, к сожалению, должен вам сообщить, что лидеры ЕС также решили заморозить деньги, которые были выделены для поддержки Сил обороны Грузии в рамках Европейского фонда мира", - сказал Герчинский (цитата по ТАСС).

Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что без изменения политики действующего правительства Грузии движение в сторону вступления в ЕС невозможно.

Недовольство Евросоюза и США вызвало принятия грузинскими властями закона об иностранных агентах. На прошлой неделе Вашингтон на неопределенный срок отложил совместные военные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений.

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