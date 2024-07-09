НАТО обсудит повышение военных расходов до 2,5% ВВП

Дискуссия начнется в 2025 году

Страны Североатлантического альянса начнут обсуждать повышение оборонных расходов до 2,5% ВВП на саммите в Гааге в 2025 году. Об этом заявила вице-канцлера Министерства обороны Эстонии Туули Дунетон.

Как сообщил портал Semafor, Дунетон анонсировала "шаги в сторону нового обязательства на саммите в Гааге". Целевым показателем она назвала расходы каждой страны — члена НАТО на оборону в диапазоне от 2,5% до 3% своего ВВП.

При этом на предстоящем саммите в Вашингтоне 9-11 июля этот вопрос, вероятно, обсуждаться не будет, уточнила эстонский политик.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны договориться на саммите о выделении ежегодно как минимум 40 миллиардов евро на военную поддержку Украины, причем этот механизм предлагается сделать облигаторным. Однако, по словам источников, пока согласовано выделение указанной суммы лишь в 2025 году.

При этом в Польше призвали Евросоюз готовиться к выходу США из НАТО. Дональд Трамп заявил, что когда он вновь станет президентом Соединенных Штатов, его страна откажется защищать партнеров по НАТО, которые не платят взносы в общий котел.

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