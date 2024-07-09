ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

НАТО обсудит повышение военных расходов до 2,5% ВВП

10:20
  • вторник
  • 09 июля 2024

Дискуссия начнется в 2025 году

Страны Североатлантического альянса начнут обсуждать повышение оборонных расходов до 2,5% ВВП на саммите в Гааге в 2025 году. Об этом заявила вице-канцлера Министерства обороны Эстонии Туули Дунетон.
В НАТО придумали, как избежать приглашения Украины на саммите в США

Как сообщил портал Semafor, Дунетон анонсировала "шаги в сторону нового обязательства на саммите в Гааге". Целевым показателем она назвала расходы каждой страны — члена НАТО на оборону в диапазоне от 2,5% до 3% своего ВВП.

При этом на предстоящем саммите в Вашингтоне 9-11 июля этот вопрос, вероятно, обсуждаться не будет, уточнила эстонский политик.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны договориться на саммите о выделении ежегодно как минимум 40 миллиардов евро на военную поддержку Украины, причем этот механизм предлагается сделать облигаторным. Однако, по словам источников, пока согласовано выделение указанной суммы лишь в 2025 году.

При этом в Польше призвали Евросоюз готовиться к выходу США из НАТО. Дональд Трамп заявил, что когда он вновь станет президентом Соединенных Штатов, его страна откажется защищать партнеров по НАТО, которые не платят взносы в общий котел.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Военнослужащие сил НАТО
Военнослужащие сил НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.