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Минобороны показало кадры ликвидации колонны ВСУ в Сумской области

10:14
  • вторник
  • 09 июля 2024

Уничтожено до 65 украинских военных

Кадрами удара по колонне ВСУ расчетом российского "Искандера" поделилось Минобороны России. Ракеты настигли украинских военных в Стецковке Сумской области.

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Колонну ВСУ обнаружила разведка ВС России. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", получив координаты, нанес удар.

По данным объективного контроля, ракетным ударом был уничтожен склад артиллерийских снарядов. Также ликвидировано 20 автомобилей, которые использовались для перевозки боеприпасов, и до 65 боевиков ВСУ.

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