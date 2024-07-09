Минобороны показало кадры ликвидации колонны ВСУ в Сумской области

Уничтожено до 65 украинских военных

Кадрами удара по колонне ВСУ расчетом российского "Искандера" поделилось Минобороны России. Ракеты настигли украинских военных в Стецковке Сумской области.

Колонну ВСУ обнаружила разведка ВС России. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", получив координаты, нанес удар.

По данным объективного контроля, ракетным ударом был уничтожен склад артиллерийских снарядов. Также ликвидировано 20 автомобилей, которые использовались для перевозки боеприпасов, и до 65 боевиков ВСУ.

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