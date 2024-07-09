В Госдуме предложили дать оплачиваемый выходной мамам детей до семи лет

В этот день можно будет отвести ребенка на медосмотр

Женщинам с детьми в возрасте до семи лет предлагается предоставлять дополнительный оплачиваемый выходной день каждые два месяца для прохождения ребенком медосмотров. Об этом во вторник, 9 июля, пишет "Российская газета".

Как следует из текста законопроекта, который уже внесен в Государственную думу, оплата таких выходных дней должна производиться в размере среднего заработка.

При этом график предоставления таких выходных мама маленьких детей должен согласовываться каждым работником со своим работодателем.

Ранее председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина предложила сделать 8 июля — День семьи, любви и верности — выходным для многодетных родителей, поскольку "такой шаг продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи".

В то же время звучат предложения о введении шестидневной рабочей недели. Их авторы напоминают, что в Великую Отечественную войну наши предки работали без отдыха, чтобы приблизить победу, и предлагают перенять этот опыт на время проведения специальной военной операции. Однако Глава Минтруда Антон Котяков не поддержал эту инициативу. Он заявил, что в нынешних условиях рекордно низкой безработицы нет необходимости добавлять еще один рабочий день.

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