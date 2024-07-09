У телеведущего Леонида Каневского обнаружили злокачественную опухоль

Представитель телеведущего не стала комментировать сообщения СМИ

У телеведущего Леонида Каневского нашли злокачественную опухоль. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, телеведущий в последние годы якобы испытывал боли в области малого таза. Страшную находку обнаружили во время очередного обследования. Mash утверждает, что врачи решили не трогать новообразование, поскольку оно не угрожает здоровью 85-летнего Каневского.

Представитель телеведущего отказалась комментировать "ТВ Центру" сообщения о якобы проблемах со здоровьем у телеведущего.

Леонид Каневский родился 2 мая 1939 года в Киеве. С 2006 года является бессменным ведущим программы "Следствие вели".

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