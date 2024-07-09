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СВР: США решили обвинить Россию во всех бедах Грузии

11:01
  • вторник
  • 09 июля 2024

В США разработана масштабная пропагандистская кампания

Поступающие в Службу внешней разведки данные свидетельствуют о решительном настрое США добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября.

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Как рассказали во вторник, 9 июля, в СВР, в Вашингтоне разработана масштабная информационная кампания по дискредитации партии "Грузинская мечта".

При этом, согласно американскому сценарию, в основу пропагандистской акции лягут обвинения по поводу того, что во всех бедах Грузии якобы виновата Россия, а ключевая роль в этом плане отводится президенту Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает ТАСС.

Отношения Вашингтона и Тбилиси резко ухудшились после принятия в Грузии закона об иностранных агентах. Соединенные Штаты инициировали "всеобъемлющий пересмотр двусторонних американо-грузинских отношений", в том числе отложив на неопределенный срок совместные военные учения Noble Partner.

Еще дальше пошел Брюссель. Посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что процесс интеграции Грузии в ЕС приостановлен. Кроме того, лидеры стран Евросоюза заморозили 30 миллионов евро, которые планировалось направить Грузии для укрепления обороноспособности страны. 

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