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Минфин оценил дефицит российского бюджета

11:22
  • вторник
  • 09 июля 2024

Он составляет около 0,5% ВВП

Федеральный бюджет России в январе-июне 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 929 миллиардов рублей, или 0,5% ВВП. Об этом во вторник, 9 июля, рассказали в российском Министерстве финансов.

Как уточняет ведомства, в первом полугодии 2023 года дефицит составлял 2,35 триллиона рублей, или 1,4% ВВП.

Доходы бюджета за минувшие шесть месяцев 2024 года составили 17,093 триллиона рублей, что на 38% больше показателя января-июня 2023 года, расходы — 18,022 триллиона рублей, что выше уровня предыдущего года на 22,3%, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в последние годы России удалось изменить вектор развития своей экономики. Теперь в основе – производство, переработка и сектор услуг, а не сырьевой экспорт, хотя нефтегазовый сектор остается одним из главных столпов бюджета.

Между тем министр финансов Антон Силуанов заверил, что государство не будет складывать в "кубышку" дополнительные доходы, которые получит Россия от совершенствования налоговой системы: "Вот сколько мы соберем от налоговой системы, столько и отдадим".

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