Песков раскрыл планы Путина и Моди

Лидеры посетят ВДНХ

Лидеры России и Индии начнут рабочий день с посещения ВДНХ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрят павильон атомной энергии "Атом", сообщил пресс-секретарь главы государства. По словам Дмитрия Пескова, это один из интереснейших павильонов в экспозиции выставки.

Официальный визит Моди в Россию продолжится в Кремле. По данным Пескова, состоится беседа Путина и Моди, сначала в так называемом узком составе. Затем, как отметил представитель Кремля, намечено достаточно важное протокольное мероприятие.

Позже российско-индийские переговоры продолжатся в формате официального завтрака. Участвуют большие делегации с двух сторон, ожидатся доклады профильных руководителей ведомств. А на вечер у Путина запланированы закрытые рабочие встречи и совещания, передает ТАСС.

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