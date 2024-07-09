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Песков ушел от ответа на вопрос об участии граждан Индии в СВО

11:37
  • вторник
  • 09 июля 2024

Периодически возникают слухи о том, что за Россию воюют иностранцы

В Кремле не комментируют тему о якобы участии граждан Индии в специальной военной операции на Украине в рядах российской армии. Такое заявление сделал во вторник, 9 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Названы имена новых героев спецоперации

Спикера Кремля попросили рассказать, будут ли увольнять и возвращать домой индийцев, проходящих военную службу в российской армии и участвующих в боевых действиях на Украине. Песков в ответ заявил, что "мы эту тему никак не комментируем", сообщает ТАСС.

Вбросы о том, что на стороне российской армии якобы массово воюют в спецоперации иностранные граждане из дружественных России государств, время от времени появляются с Запада или из Киева. Однако российский лидер Владимир Путин назвал полной чушью сообщения о том, что северокорейские добровольцы якобы участвуют в боевых действиях в рамках спецоперации на Украине на стороне России.

При этом киевский режим активно задействует иностранных наемников в боях против России. Начальник главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов рассказал, что элитные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе иностранные наемники, были ранее переброшены в Волчанск в Харьковской области.

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