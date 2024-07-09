В Кремле рассказали, чего ждут от саммита НАТО в Вашингтоне

Альянс считает Россию врагом, напомнил Дмитрий Песков

В России намерены максимально внимательно следить за саммитом Североатлантического альянса, который стартует в Вашингтоне. Такое заявление сделал во вторник, 9 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля напомнил, что НАТО — "это альянс, который считает РФ врагом, противником". Военно-политический блок "неоднократно открыто декларировал цель нанести России стратегическое поражение на поле боя".

Песков также подчеркнул, что НАТО непосредственно принимает участие в украинском конфликте на стороне Украины.

В Москве будут самым внимательным образом следить за риторикой, которая будет иметь место на саммите НАТО, за переговорами, за решениями, которые будут приниматься и фиксироваться на бумаге, цитирует Пескова РИА Новости.

Между тем в НАТО придумали, как избежать приглашения Украины на саммите в США. Вопреки настоятельным требованиям Киева, в итоговом коммюнике не будет ни приглашения, ни конкретных сроков присоединения Украины к альянсу. Однако возможное вступление Украины в НАТО будет описываться в проекте документа как необратимый процесс.

Южная Корея тем временем готовит к обсуждению на саммите НАТО, приглашение на который получила в качестве азиатского партнера альянса, вопрос о сотрудничестве России и КНДР. Сеул полагает, что Москва должна сделать выбор между двумя Кореями.

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