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Спасатели эвакуировали студентов из горящего общежития МГУ

11:35
  • вторник
  • 09 июля 2024

Эпицентр возгорания на 9 этаже

Спасатели эвакуируют людей из общежития МГУ на проспекте Вернадского. Черный дым валит из окон здания, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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По предварительным данным, эпицентр возгорания находился на 9 этаже 24-этажного здания. Параллельно с эвакуацией студентов спасатели искали очаг пожара.

Позже поступило сообщение, что возгорание в здании Дома студента МГУ в Москве ликвидировано. Пожар вспыхнул в одной из комнат общежития. Пострадавших нет.

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