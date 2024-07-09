ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль ответил на обвинения в ударе по больнице в Киеве

12:16
  • вторник
  • 09 июля 2024

Россию обвинили в атаке на мирный объект

На территорию больницы "Охматдет" в Киеве угодила украинская противоракета. Такое заявление сделал во вторник, 9 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Минобороны опровергло заявления Киева об ударе России по гражданским объектам

Спикер Кремля подчеркнул, что российский бойцы в ходе специальной военной операции никогда не наносит ударов по гражданским объектам. В том, что касается информации о ходе СВО, Песков призвал ориентироваться на данные Министерства обороны, сообщает ТАСС,

Спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала подтвержденным фактом то, что в строение на территории детской больницы "Охматдет" угодила одна из ракет зенитного ракетного комплекса Nasams — такие применяют именно украинские военные. Чиновница подчеркнула, что " бандеровцы сознательно размещают системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом".

Между тем российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на то, что Соединенные Штаты лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру в Киеве боезаряд оказался украинской ракетой противовоздушной обороны. Дипломат подчеркнул, что разгоняемая в США "истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Взрыв в Киеве
Взрыв в Киеве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.