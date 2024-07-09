Россию обвинили в атаке на мирный объект

На территорию больницы "Охматдет" в Киеве угодила украинская противоракета. Такое заявление сделал во вторник, 9 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что российский бойцы в ходе специальной военной операции никогда не наносит ударов по гражданским объектам. В том, что касается информации о ходе СВО, Песков призвал ориентироваться на данные Министерства обороны, сообщает ТАСС,

Спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала подтвержденным фактом то, что в строение на территории детской больницы "Охматдет" угодила одна из ракет зенитного ракетного комплекса Nasams — такие применяют именно украинские военные. Чиновница подчеркнула, что " бандеровцы сознательно размещают системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом".

Между тем российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на то, что Соединенные Штаты лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру в Киеве боезаряд оказался украинской ракетой противовоздушной обороны. Дипломат подчеркнул, что разгоняемая в США "истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды".

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