У президента Украины нет другого выхода

Президент Украины Владимир Зеленский, прежде категорически исключавший возможность переговоров с Москвой без выполнения условий Киева, смягчил позицию. Об этом заявил украинский писатель Сергей Майдуков.

Как пишет Майдуков в материале для американского журнала Newsweek, Зеленский не исключает начала мирных переговоров ввиду тяжелейшей ситуации на Украине.

Автор материала напомнил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о вероятности приглашения Киевом представителя России на следующую конференцию по Украине. Из этого писатель делает вывод, что украинский президент "склоняется к переговорам", хотя "за все время своего президентства он никогда не сталкивался с более жестким решением".

Однако альтернативы у Зеленского нет, полагает Майдуков: либо согласиться на ущерб репутации за согласие на ранее отвергаемые переговоры, либо безучастно ждать полного краха Украины.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что для Москвы по-прежнему остается предпочтительным мирный способ урегулирования конфликта с Украиной, а российский лидер Владимир Путин — "убежденный сторонник предпочтительности политико-дипломатических усилий по поиску развязки украинского конфликта".

За переговоры выступает и Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ели все крупные державы будут проявлять положительную, а не отрицательную энергию, можно будет добиться скорейшего прекращения огня в российско-украинском конфликте.

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