ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский сменил мнение о возобновлении мирных переговоров с Россией

12:37
  • вторник
  • 09 июля 2024

У президента Украины нет другого выхода

Президент Украины Владимир Зеленский, прежде категорически исключавший возможность переговоров с Москвой без выполнения условий Киева, смягчил позицию. Об этом заявил украинский писатель Сергей Майдуков.

Путин назвал основу для переговоров по Украине
Орбан предложил Зеленскому способ ускорить мирные переговоры

Как пишет Майдуков в материале для американского журнала Newsweek, Зеленский не исключает начала мирных переговоров ввиду тяжелейшей ситуации на Украине.

Автор материала напомнил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о вероятности приглашения Киевом представителя России на следующую конференцию по Украине. Из этого писатель делает вывод, что украинский президент "склоняется к переговорам", хотя "за все время своего президентства он никогда не сталкивался с более жестким решением".

Однако альтернативы у Зеленского нет, полагает Майдуков: либо согласиться на ущерб репутации за согласие на ранее отвергаемые переговоры, либо безучастно ждать полного краха Украины.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что для Москвы по-прежнему остается предпочтительным мирный способ урегулирования конфликта с Украиной, а российский лидер Владимир Путин — "убежденный сторонник предпочтительности политико-дипломатических усилий по поиску развязки украинского конфликта".

За переговоры выступает и Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ели все крупные державы будут проявлять положительную, а не отрицательную энергию, можно будет добиться скорейшего прекращения огня в российско-украинском конфликте.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.