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Собянин: Уже 27 домов введены в эксплуатацию по реновации на юге Москвы

12:11
  • вторник
  • 09 июля 2024

Для новостроек выбрана 61 стартовая площадка

Почти 380 домов включены в программу реновации на юге столицы. Новые квартиры получат свыше 82 тысяч человек. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Для новостроек подобрана 61 стартовая площадка. 27 домов введены в эксплуатацию и переданы под заселение, ещё 32 находятся в проектировании, либо строительстве. Правообладателями новых квартир уже стали почти 13 тысяч жителей округа.

Для удобства горожан развивают и социальную инфраструктуру. Так, в районах Бирюлёво Западное и Нагатинский Затон появятся крупные образовательные комплексы. В Царицыне возведут школу, а в Даниловском районе вместе со школой будет и детский сад.

Между тем, в Чертанове Северном уже построен учебный корпус, а на территории технопарка "ЗИЛ" заканчивается строительство инженерного корпуса с физкультурно-оздоровительными помещениями.

Ранее стало известно, что в Москве за первые шесть месяцев этого года построили более 4 миллионов квадратных метров недвижимости, почти половина из этого - жилье. Реализация масштабной программы реновации продолжается.

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