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МИД ответил на ложь Киева о трагедии с детской больницей

12:34
  • вторник
  • 09 июля 2024

Бандеровцы сознательно размещают системы ПВО в жилых кварталах

Бесчеловечная сущность киевского режима еще раз подтвердилась – на сей раз попытками использовать для пропаганды трагедию с детской больницей "Охматдет". Ради сохранения власти киевский режим готов на любые преступления, ему безразличны судьбы и жизни сограждан, в том числе детей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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В комментарии, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства, указано, что 8 июля Вооруженные Силы России ответили на неоднократные попытки ВСУ причинить ущерб объектам на российской территории. Нанесен групповой удар высокоточным оружием по военным объектам на Украине: поражены заводы "Артем", "Антонов" и конструкторское бюро "Луч" в Киеве, предприятия "Днепр" и "Южмаш" в Днепропетровске, склады западного вооружения на комбинате "Арсилор Миттал" в Кривом Роге и завод в Краматорске.

Захарова напомнила, что ракеты украинской ПВО неоднократно сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения. Так случилось и на это раз. Одна из ракет западного ЗРК "NASAMS" угодила в здание на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве. Это подтвердили многочисленные свидетели.

Киевский режим тут же принялся обвинять Россию в преднамеренном убийстве детей. При этом никто не упомянул, что бандеровцы сознательно размещают системы ПВО в жилых кварталах, прикрываются мирными жителями как живым щитом. Это грубейшее нарушение международного гуманитарного права, подчеркнули в МИД России.

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