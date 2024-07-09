На этот раз в сопровождении премьер-министра Индии

Владимир Путин второй раз за неделю приехал на ВДНХ. Сегодня глава государства в компании премьер-министра Индии посещает павильон "Атом".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Россию накануне.

Во второй день визита Моди вместе с президентом осмотрят павильон "Атом". Затем в Кремле пройдут российско-индийские переговоры. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сначала Моди и Путин побеседуют в узком составе, а затем начнутся переговоры с участием делегаций.



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