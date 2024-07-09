Законопроект о совершенствовании налоговой системы проходит II чтение

Документ обсуждают депутаты

Сегодня Госдума рассматривает во втором - основном - чтении законопроект о совершенствовании налоговой системы. В документ внесли целый ряд важных изменений, которые помогут улучшить жизнь россиян. Учли и предложения бизнес-сообщества.

В случае одобрения проекта закона, в два раза будут увеличены налоговые вычеты на второго ребёнка и последующих детей. Преобразуют и так называемый "курортный сбор". Муниципалитеты смогут самостоятельно определять размеры ставок и необходимость введения местного налога.

Также документ вводит вычеты для граждан, которые получают "северные", сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию. Кроме того, проект закона предусматривает новые ступени прогрессивной шкалы НДФЛ и повышение налога на прибыль до 25 процентов.

И сегодня депутаты рассмотрят ещё два документа – "о поправках в Бюджетный кодекс" и – "о семейной налоговой выплате".

"Решения крайне важны и снимают многие проблемы. И соответственно также, вы знаете, в отношении северных надбавок, выплат, при принятии этой поправки, они уже не будут влиять на налогообложение. Оно останется прежним. Что же касается семей - также вычеты не будут учитывать другие меры поддержки", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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