Династия врачей работает в Морозовской больнице

У супругов одна профессиональная цель - помочь каждому ребенку

"Медицина сквозь времена и эпохи". Выставка под таким названием открылась на Тверском бульваре в Москве. Там собраны фотографии и истории династий медицинских работников, которые продолжают служить важному делу из поколения в поколение. Что вдохновляет их на это и сложно ли супругам вместе работать в одной больнице?

Вот уже тринадцать лет каждый рабочий день Александра Кесселя начинается с осмотра юных пациентов - дети нуждаются в особом подходе. Александр знает это как никто другой - он врач в четвёртом поколении.

"Никто не настаивал, никто не говорил, что у тебя династия, что надо обязательно во врачи. Как-то так получилось, что я еще со школьных времен попал в лицей при медицинском институте и дальше оно как-то пошло. Всегда я понимал, что если я буду врачом, то только детским. Это, скорее, веяние мамы, которая всегда мне говорила, что с детьми гораздо лучше работать, гораздо приятнее", - рассказал Александр Кессель, заведующий неврологическим отделением Морозовской больницы, врач-невролог.

Медицинскую традицию в семье начал прадед Александра. Он был хирургом. Дед стал ортопедом, мама - педиатром, но главный ориентир в профессии - отец. Он долгие годы проработал в Морозовской больнице неврологом, был в авангарде этого направления. Сын полностью повторил его путь.

Супруга Александра тоже невролог и тоже работает в Морозовской больнице, в другом отделении. Она занимается нейромониторингом, контролирует, чтобы важные зоны мозга не пострадали во время операции. В её семье медиков никогда не было, но о профессии врача мечтала с ранних лет. В университетские годы хотела стать хирургом, но все-таки позже сделала выбор в пользу детской неврологии.

"Дети в нас, наверное, поддерживают вот это наше детское начало, потому что со взрослыми мы должны быть более серьезными. А с детьми мы можем владеть этой детской непосредственностью", - говорит Александра Кузнецова.

С будущим мужем познакомилась, как это часто бывает у медиков, в ординатуре. И сразу поняла, что встретила своего человека.

В любую свободную минуту супруги находят возможность, чтобы встретиться на работе. И часто обсуждают не семейные дела, а очередной непростой случай. У них на двоих одна профессиональная цель - помочь каждому ребенку.

"Когда мы говорим, вы больше не должны приезжать в стационар, мы больше не будем мучить вашего ребенка. Мы вылечили. И, конечно, в этой ситуации глаза детей блестят", - говорит Александр Кессель.

И этот блеск - главная награда в профессии. А еще любимым врачам дети дарят рисунки на память, которые, конечно, дороже всех грамот и дипломов.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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