Редкие брачные венцы можно увидеть после реставрации в Историческом музее

Долгое время раритеты хранились в запасниках

Брачные венцы - символ любви, чистоты и верности. По фильмам и книгам известны более поздние металлические изделия, но мало кто слышал про деревянные. Сразу две пары таких представили в Историческом музее после реставрации.

"Это делает их еще более уникальными, редкими, потому что, по сути дела, это такая иконописная традиция. Принцип, технология росписи венцов в принципе такие же, как икон. Это деревянная основа, это поволока, это писание, нанесение, написание красками", - пояснила Марина Чистякова, заместитель генерального директора Исторического музея по фондовой работе.

Отличить женский венец от мужского достаточно просто. Нужно обратить внимание на очелье - переднюю, наиболее украшенную часть. На головном уборе невесты в этом месте обязательно изображена Богородица. У жениха же - образ Христа. Кстати, это единственный канон в изготовлении венцов, поэтому иногда добавляли и других святых.

"Еще у меня есть в коллекции удивительный венец. На мужском венце, на очелье, представлена Голгофа с распятием. То есть, вероятно, был заложен смысл, что мужчина, вступающий в брак, он распинается в этом браке, как Христос на кресте", - рассказала Зинаида Михайлова, старший научный сотрудник отдела дерева и мебели Исторического музея.

Представленные экземпляры предположительно 17 или 18 века. Тогда мастера кропотливо продумывали каждую деталь венчального атрибута. Часто их вырезали из цельного куска дерева, обрабатывали и потом расписывали. Однако такая технология изготовления стала проблемой для современных реставраторов.

"Венцы распались на части. Причины мы не можем точно сказать. Был ли это удар, случайное падение, либо же они распались в процессе существования. Но, скорее всего, все-таки похоже, что в процессе. Все равно дерево - это живой материал, он все равно реагирует на температурно-влажностный режим", - отметила Людмила Синицина, реставратор высшей категории ВХНРЦ им. академика И. Э. Грабаря.

Символично, что экспонаты презентовали именно в год семьи. Так же, как и века назад семейные ценности и традиции остаются важной частью нашей культуры.

"Что такое брачный венец? Это вот как раз символ того, что люди соединяют свои жизни на век и, соответственно, дают друг другу обет верности", - пояснила Марина Чистякова.

Всего в коллекции музея 63 деревянных брачных венца. Но показать на выставке все не получится из-за хрупкости изделий. Поэтому специально ко дню презентации музей выпустил книгу с подробным описанием и детализированными фотографиями экспонатов, чтобы каждый мог познакомится с таким уникальным элементом культурного наследия.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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