Ушастый бум: Что делать при встрече с зайцем

Главное - не вмешиваться

А есть ли бум? В Подмосковье, да и в Новой Москве гуляющие стали часто находить зайчат. И многие решили, что ушастые в этом году расплодились больше обычного. Однако эксперты уверены: на самом деле всё наоборот. Популяция этих животных сокращается, а потомству непросто выжить в наших лесах. И здесь главное - не мешать. И помнить: брошенных зайчат не бывает! Как не нарушить хрупкое равновесие в природе?

Аппетит у крошечного Комарика - совсем не детский. Питаться готов круглосуточно. Заедает стресс. Кристина говорит со знанием дела. Только в этом году в её центр реабилитации принесли, привезли и прислали почти две сотни русаков и беляков. В большинстве случаев люди попросту исковеркали им жизнь.

"Вот так ведет себя хороший, здоровый русачонок. Он рычит, запугивает. Тихо-тихо-тихо", - говорит Кристина Григорьева. Владелец центра реабилитации диких животных "Дом зайца".

Зайцы детей не бросают. Мама может нагуливать своё жирное молоко сутками. Дети об этом знают, поэтому терпеливо её ждут. Сидят себе в укрытии, никого не трогают. Молчат и даже не пахнут! Но любопытные люди могут своим вниманием и даже попыткой сделать селфи с ушастым превратить его в жертву.

"Человек, наблюдая за этими животными, пытаясь потрогать зайчонка и сфотографировать его, может привлечь к потомству внимание. После этого его легко могут обнаружить как лисы, так и, например, хищные птицы", - рассказала Карина Фоменко, младший научный сотрудник национального парка "Лосиный остров".

А ведь зайцы - животные краснокнижные. Да, потомство приносят регулярно. Но выживаемость очень небольшая. Так что над восстановлением популяции специалисты работают постоянно. Проблем с заячьей демографией нет сейчас разве что в Новой Москве - после того, как столичный департамент природопользования выпустил на её территорию четыре сотни косых.

В домодедовском "Доме зайца" тоже не спят ночами. Выхаживают подкидышей и с помощью ветеринаров, и отдавая под чуткое руководство взрослых зайчих. Правда, не каждая даже многодетная мать отличается чуткостью и заботой.

Подобранная когда-то в природе Роза долгое время жила в квартире, причем в прекрасных условиях. Но для дикого животного это стало испытанием, сломавшим ей психику. Так что со своим любимым - ревнивцем Сусликом она часто ссорится. Проявляющих излишнее внимание людей, включая нашего оператора, кусает.

Есть здесь и чисто платоническая пара. Беляк Сардинка так мучилась в квартирной клетке, что вывихнула лапу. А брошенный кем-то русак Флэшик жил на Витебском вокзале в Петербурге и заработал там три перелома. Нашли друг друга в "Доме зайца".

Мир зайцев - сложный и хрупкий. Это именно тот случай, когда человек может помочь, просто не вмешиваясь.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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