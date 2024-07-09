Орбан направил письмо лидерам ЕС после переговоров с Путиным

Венгерский премьер побывал в Киеве, Москве и Пекине с "мирной миссией"

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан направил письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам стран — членов Евросоюза по итогам своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Как пишут украинские СМИ, которые цитирует РИА Новости, в своем послании Орбан "уверяет, что во время визита он не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени Европейского совета или Европейского союза, а утверждения об обратном беспочвенны".

Венгерский политик подчеркивает, что Европа нуждается в мире ради собственного благополучия и процветания, но шансы на прекращение российско-украинского конфликта снижаются из-за того, что нет прямого контакта между Москвой и Киевом.

Венгерский премьер за несколько дней побывал в Киеве, Москве и Пекине с "мирной миссией". Орбан пытался убедить стороны российско-украинского конфликта согласиться на временное прекращение огня ради ускорения переговорного процесса, но лидеры Украины и России ответили отказом.

При этом власти Евросоюза резко отреагировали на поездку Орбана в Москву, подчеркивая, что Брюссель не выдавал ему мандат, а значит, политик посещал Россию исключительно как представитель Венгрии, но не всего ЕС.

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