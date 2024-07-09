ПВО отразила атаку украинских дронов под Астраханью и Белгородом

Уничтожено четыре беспилотника

Пресечена очередная попытка киевского режима устроить теракт на российской территории. Дроны ВСУ сбиты над Астраханской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что украинские беспилотные летательные аппараты были обнаружены в период с 08.20 по 10.30 мск. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Астраханской области и один БПЛА над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось о массированной атаке украинских дронов на российские регионы. Силы противовоздушной обороны уничтожили 38 беспилотников, пять из них – в Астраханской области. Аэропорт Астрахани на время ограничивал свою работу.

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