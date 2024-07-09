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Володин пообещал поддержать инициативу МВД по высылке мигрантов

13:24
  • вторник
  • 09 июля 2024

Министерство хочет выдворять мигрантов за нарушение еще 20 статей КоАП

Государственная дума поддержит законотворческую инициативу Министерства внутренних дел о выдворении мигрантов из России за правонарушения еще по 20 статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом во вторник, 9 июля, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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Как написал политик в своем Telegram-канале, вопрос контроля миграции крайне важен и "депутаты понимают его остроту: поступает много обращений, тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах".

Госдума ставит в приоритет миграционную тематику и в кратчайшие сроки рассмотрит предложения правительства, министерств и ведомств, способствующие решению проблем в этой сфере, заверил Володин.

Ранее российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев рассказал, что в России более чем в два раза увеличилось количество преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. При этом в ходе первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2024" более 30 тысяч иностранцев выслали из России с начала года, закрыли въезд в страну 100 тысячам иностранных граждан.

Еще осенью 2023 года зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, возглавляющий комиссию по миграционной политике, признавал, что трудовые мигранты для России – важные трудовые ресурсы. Однако он подчеркивал, что пребывание сотен тысяч приезжих в российских регионах порождает и проблемы.

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