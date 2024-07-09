ВС России уничтожили группу операторов FPV-дронов на правом берегу Днепра

Это одна из приоритетных целей для наших военных

Большую группу украинских операторов FPV-дронов уничтожили российские военнослужащие на правом берегу Днепра. Как сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко, ликвидированы боевики из подразделения "Мадьяра".

Операторы беспилотников ВСУ, наряду с артиллерией, являются приоритетными целями. Эта группа пряталась в разных домах в селе Гавриловка на правобережье Днепра. Бойцы считали, что они в безопасности.

Обнаружить операторов удалось благодаря ошибке одного из боевиков ВСУ - он вышел в сеть и засветился. Российские разведчики выслеживали врагов с беспилотника несколько дней, подготовились и нанесли несколько одновременных ударов, передает ТАСС. Противник потерял убитыми и ранеными до 20 боевиков.

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