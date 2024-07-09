Расширены черные списки российских лиц и компаний

Швейцария расширила санкции против России, примкнув к четырнадцатому пакету ограничительных мер Евросоюза.

Департамент экономики страны добавив в черный список 69 физических лиц и 47 организаций. Наряду с этим Швейцария ввела запрет на рекламу РИА Новости, "Известий", "Российской газеты" и базирующегося в Праге портала Voice of Europe. Вместе с тем швейцарские власти не стали ограничивать их вещательную деятельность, сообщает ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что Запад наращивает санкции против России совершенно бездумно — никто не анализирует результат введения ограничений. При этом, по мнению российского дипломата, все было совершенно очевидно еще после "крымских" рестрикций.

Американский аналитик Марк Эпископос подтвердил, что "провал санкционного режима стал настолько очевиден, что его становится все труднее игнорировать". По мнению эксперта, рестрикции изначально были ошибочным инструментом продвижения национальных интересов.

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