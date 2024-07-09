Глава парламента Китая прибыл в Россию

Это официальный визит

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи прибыл в Москву по приглашению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Об этом во вторник, 9 июля, рассказали в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

Как уточнили в пресс-службе Госдумы, спикер китайского парламента приехал в российскую столицу для участия в заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству и в Парламентском форуме БРИКС.

В программе официального визита — встреча Чжао Лэцзи и председателя Госдумы Вячеслава Володина, в ходе которой они осмотрят достопримечательности Москвы, сообщает ТАСС.

Ранее обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отмечал, что Китай — крупный российский союзник и партнер, который не просто помогает России обходить санкции, но и выступает в качестве альтернативного рынка.

Приезд китайского политика совпал по времени с визитом в Москву главы правительства Индии Нарендры Моди. Тот факт, что он после переизбрания на третий срок отправился именно в Россию, на Западе уже окрестили крупной дипломатической победой российского лидера Владимира Путина. В Госдепартаменте признались, что встревожены крепкими отношениями Москвы и Нью-Дели.

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