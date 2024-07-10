Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Лилит заключила союз с Плутоном

Овны

Вам предстоит проверка соблазном: будьте осторожны с флиртом и онлайн переписками! Хорошо, что вы услышали предупреждение гороскопа, правда?

Тельцы

Немного странный день: вроде бы ничего плохого не случилось, но как-то неспокойно. Займитесь спортом или сложным делом, требующим концентрации.

Близнецы

На вас может навалиться лень или рассеянность, так что вы можете что-то забыть дома. Настройтесь на серьезную волну, чтобы избежать приключений.

Раки

Хотите раскрыть семейную тайну, узнать что-то о своих предках? Сегодня тот самый день, когда ответы на такие вопросы сами идут в руки, стоит только захотеть.

Львы

Если вас мучает какой-то вопрос к любимому человеку или касающийся ваших ошибок в прошлых отношениях, вы получите ответ. Но готовы ли вы его услышать?

Девы

Луна в вашем знаке усилит желание докопаться до истины в финансовых делах. Вам это удастся, но потребуется больше времени и усилий, чем вы себе представляли.

Весы

Лилит в вашем знаке заключила союз с Плутоном – мистическая смесь! Вы можете встретить роковую любовь или разобраться в своих личных тайнах и причинах драм.

Скорпионы

Вы всегда готовы бросить вызов правилам, даже своим собственным. Сегодня подходящий момент для принятия своих особенностей: да, вы уникальный человек!

Стрельцы

Учеба и светская жизнь окажутся в центре внимания. События, разговоры или поступки окружающих вас удивят, заставят переосмыслить свои взгляды.

Козероги

Вы можете получить неожиданные доходы или предложения о работе - это награда за ваши прошлые заслуги. Если произойдут неприятности – делайте выводы.

Водолеи

Этот день особенный: вы отыщите в себе какие-то новые способности. Подумайте: чем бы вы занимались, если бы вам не нужно было зарабатывать на жизнь?

Рыбы

Вам хорошо бы в этот день отдохнуть, побыть наедине с собой. Вы сейчас особенно впечатлительны, поэтому откажитесь от новостей и социальных сетей.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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