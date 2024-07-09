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В Кремле начались переговоры Путина и Моди

13:41
  • вторник
  • 09 июля 2024

Премьер-министр Индии находится в России с двухдневным визитом

Владимир Путин и Нарендра Моди начали переговоры в Кремле. Отношения двух стран носят характер привилегированного стратегического партнерства, подчеркнул российский президент, открывая переговоры.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сначала Путин и Моди побеседуют в узком составе, а затем состоится "важное протокольное мероприятие".

Нарендра Моди прибыл в Россию с двухдневным визитом накануне. Вчера лидеры двух стран провели встречу в неформальной обстановке, она длилась около трех часов. Сегодня Путин и Моди вместе побывали в павильоне "Атом" на ВДНХ.

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